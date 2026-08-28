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TecDAX-Kursverlauf 28.08.2026 09:28:12

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

SAP
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Am Freitag legt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.27 Prozent auf 4’115.72 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 559.765 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’106.09 Zählern und damit 0.038 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’104.52 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’115.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’103.93 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0.770 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 3’837.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der TecDAX bei 4’125.26 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Wert von 3’743.17 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13.56 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 1.59 Prozent auf 40.86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.31 Prozent auf 32.44 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.29 Prozent auf 13.33 EUR), freenet (+ 1.07 Prozent auf 24.50 EUR) und TeamViewer (+ 1.07 Prozent auf 7.08 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen QIAGEN (-0.90 Prozent auf 37.41 EUR), AIXTRON SE (-0.75 Prozent auf 36.81 EUR), Elmos Semiconductor (-0.75 Prozent auf 132.20 EUR), Siltronic (-0.63 Prozent auf 78.95 EUR) und PVA TePla (-0.60 Prozent auf 29.88 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 211’253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 207.779 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8.42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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