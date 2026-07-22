easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Dank unerwartet niedriger Treibstoffkosten habe der Billigflieger mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer als wichtige Kennziffer habe sich im Vergleich zum ersten Geschäftshalbjahr etwas verbessert./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
7.25 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
6.14 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane
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KGV*:
-
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