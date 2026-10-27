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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

60.15
CHF
0.30
CHF
0.50 %
12:07:03
SWX
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28.10.2026 11:03:17

DWS Group GmbHCo Outperform

DWS Group
60.34 CHF -0.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Jude Neanor hob am Mittwochmorgen nach dem insgesamt durchwachsenen Zwischenbericht zwar das Rekordniveau der Mittelzuflüsse positiv hervor. Das Ergebnis habe die Erwartungen allerdings verfehlt./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
65.50 € 		Abst. Kursziel*:
11.45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
65.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.37%
Analyst Name::
Jude Neanor 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
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