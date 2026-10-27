DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
60.15CHF
0.30CHF
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28.10.2026 11:03:17
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Jude Neanor hob am Mittwochmorgen nach dem insgesamt durchwachsenen Zwischenbericht zwar das Rekordniveau der Mittelzuflüsse positiv hervor. Das Ergebnis habe die Erwartungen allerdings verfehlt./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
65.50 €
|
Abst. Kursziel*:
11.45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
65.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.37%
|
Analyst Name::
Jude Neanor
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|59.90
|0.08%
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Stellantis Buy
|11:08
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JP Morgan Chase & Co.
UBS Overweight
|11:07
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Saint-Gobain Buy
|11:03
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RBC Capital Markets
DWS Group Outperform