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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

60.55
CHF
1.75
CHF
2.98 %
17:05:52
SWX
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29.10.2026 12:42:05

DWS Group GmbHCo Hold

DWS Group
60.80 CHF 0.72%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal der Fondsgesellschaft habe die Erwartungen weitestgehend erfüllt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65.75 € 		Abst. Kursziel*:
3.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
66.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.87%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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