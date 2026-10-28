DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
60.55CHF
1.75CHF
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29.10.2026 12:42:05
DWS Group GmbHCo Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal der Fondsgesellschaft habe die Erwartungen weitestgehend erfüllt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
65.75 €
|
Abst. Kursziel*:
3.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
66.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.87%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
16:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Donnerstagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (AWP)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|60.55
|2.98%
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|16:24
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|15:30
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UBS AG
Oracle Buy
|15:27
|
UBS AG
T-Mobile US Buy
|15:15
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Hold