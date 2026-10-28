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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

60.05
CHF
0.20
CHF
0.33 %
10:47:51
SWX
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28.10.2026 08:46:45

DWS Group GmbHCo Buy

DWS Group
60.33 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondsgesellschaft habe ausschließlich wegen niedrigerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge mit dem Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Laura Gris Trillo am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dagegen lägen sowohl das verwaltete Vermögen als auch die langfristigen Nettomittelzuflüsse über den Markterwartungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.90 € 		Abst. Kursziel*:
36.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.51%
Analyst Name::
Laura Gris Trillo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
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