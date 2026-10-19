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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

62.10
CHF
2.45
CHF
4.11 %
19.10.2026
SWX
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20.10.2026 07:21:08

DWS Group GmbHCo Hold

DWS Group
59.50 CHF -1.62%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien der DWS beim Kursziel von 68 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Fondsgesellschaft wachse zulasten der Profitabilität, schrieb Marius Fuhrberg am Montag. Denn vor allem der Wachstumsmotor Xtrackers mit seinen passiven ETF-Produkten verzeichne Mittelzuflüsse. Und dabei laufe man der ETF-Konkurrenz von Amundi und Blackrock eher hinterher, als ihnen Marktanteile abzugraben. Fuhrberg sieht aktuell wenig Potenzial für die DWS-Aktien./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65.50 € 		Abst. Kursziel*:
3.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.08%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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01.10.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
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