Am 18.11.2021 wurde das DWS Group GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36.66 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.728 DWS Group GmbH-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178.67 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.67 Prozent angezogen.

Am Markt war DWS Group GmbH jüngst 13.43 Mrd. Euro wert. DWS Group GmbH-Anteile wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers auf 32.55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch