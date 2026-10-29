DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
60.05CHF
1.25CHF
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29.10.2026 09:40:55
DWS Group GmbHCo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson passte seine Schätzungen am Mittwoch nach der Telefonkonferenz an den Quartalsbericht an. Das Management habe sich klar hinter die Ambition von 10 bis 15 Prozent Ergebniswachstum gestellt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
65.55 €
|
Abst. Kursziel*:
0.69%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
65.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.61%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (AWP)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von DWS Group GmbH (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS Delivers Record 9M Net Flows, Driving Further Growth in Assets under Management and Strongest Financial Results (EQS Group)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|60.35
|2.64%
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