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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

60.05
CHF
1.25
CHF
2.13 %
11:39:04
SWX
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29.10.2026 09:40:55

DWS Group GmbHCo Equal Weight

DWS Group
60.66 CHF 0.49%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson passte seine Schätzungen am Mittwoch nach der Telefonkonferenz an den Quartalsbericht an. Das Management habe sich klar hinter die Ambition von 10 bis 15 Prozent Ergebniswachstum gestellt./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
65.55 € 		Abst. Kursziel*:
0.69%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
65.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.61%
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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28.10.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
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