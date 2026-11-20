Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 62,70 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'018 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 62,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70'181 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 50,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 19,22 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.ch

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