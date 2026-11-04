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04.11.2026 10:02:12
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren DWS Group GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54.85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18.232 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’181.40 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 03.11.2026 auf 64.80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18.14 Prozent.
Jüngst verzeichnete DWS Group GmbH eine Marktkapitalisierung von 13.04 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 wagte die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die DWS Group GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 32.55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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