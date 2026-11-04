MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54.85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18.232 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’181.40 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 03.11.2026 auf 64.80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18.14 Prozent.

Jüngst verzeichnete DWS Group GmbH eine Marktkapitalisierung von 13.04 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 wagte die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die DWS Group GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 32.55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch