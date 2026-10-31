DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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DWS Group GmbHCo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Abschwächung der Zuflüsse im Anleihengeschäft von Vermögensverwaltern entwickelten sich deren Zuflüsse positiv, schrieb Michael Werner in einer Branchenbetrachtung am Montag. Der Oktober sei für die Aktienmärkte gemischt gewesen, besser hingegen für die Anleihenmärkte. DWS dürfte in dem Monat Zuflüsse in aktiv verwaltete Fonds in Höhe von 590 Millionen Euro gehabt haben./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.80 €
|
Abst. Kursziel*:
17.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.39%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
30.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (AWP)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|59.45
|1.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
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|14:52
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|14:47
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Fresenius Overweight
|14:47
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UBS AG
AstraZeneca Buy
|14:40
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Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|14:27
|
UBS AG
DWS Group Buy