Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’793 -0.1%  SPI 20’848 0.0%  Dow 52’325 1.1%  DAX 25’993 0.7%  Euro 0.9183 -0.8%  EStoxx50 6’178 0.8%  Gold 3’952 2.0%  Bitcoin 63’718 -1.2%  Dollar 0.8199 -0.4%  Öl 105.6 -10.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche -Aktie dennoch tiefer: FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest erhalten
Suche...
ETF Sparplan

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

59.60
CHF
1.25
CHF
2.14 %
16:23:48
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 14:27:21

DWS Group GmbHCo Buy

DWS Group
59.93 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Abschwächung der Zuflüsse im Anleihengeschäft von Vermögensverwaltern entwickelten sich deren Zuflüsse positiv, schrieb Michael Werner in einer Branchenbetrachtung am Montag. Der Oktober sei für die Aktienmärkte gemischt gewesen, besser hingegen für die Anleihenmärkte. DWS dürfte in dem Monat Zuflüsse in aktiv verwaltete Fonds in Höhe von 590 Millionen Euro gehabt haben./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.80 € 		Abst. Kursziel*:
17.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.39%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:27 DWS Group Buy UBS AG
29.10.26 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
28.10.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen