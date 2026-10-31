Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der DWS Group GmbH-Aktie preis.

4 Experten raten die DWS Group GmbH-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der DWS Group GmbH-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,33 EUR, was einem Anstieg von 6,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der DWS Group GmbH-Aktie von 64,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 68,00 EUR 4,78 29.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 64,00 EUR -1,39 29.10.2026 Barclays Capital 66,00 EUR 1,69 29.10.2026 RBC Capital Markets 73,00 EUR 12,48 28.10.2026 UBS AG 75,00 EUR 15,56 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 38,67 28.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 68,00 EUR 4,78 20.10.2026 RBC Capital Markets 73,00 EUR 12,48 05.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 65,00 EUR 0,15 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net