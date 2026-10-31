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|
31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur DWS Group GmbH-Aktie im Überblick.
9 Analysten gaben ihre Einschätzung der DWS Group GmbH-Aktie preis.
4 Experten raten die DWS Group GmbH-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der DWS Group GmbH-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,33 EUR, was einem Anstieg von 6,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der DWS Group GmbH-Aktie von 64,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|68,00 EUR
|4,78
|29.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|64,00 EUR
|-1,39
|29.10.2026
|Barclays Capital
|66,00 EUR
|1,69
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|73,00 EUR
|12,48
|28.10.2026
|UBS AG
|75,00 EUR
|15,56
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|38,67
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|68,00 EUR
|4,78
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|73,00 EUR
|12,48
|05.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|65,00 EUR
|0,15
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
30.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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30.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büsst am Freitagmittag ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (AWP)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS Delivers Record 9M Net Flows, Driving Further Growth in Assets under Management and Strongest Financial Results (EQS Group)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.