MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28.42 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DWS Group GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 351.865 DWS Group GmbH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie auf 68.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’962.00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 139.62 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 13.37 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie ging am 23.03.2018 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines DWS Group GmbH-Anteils bei 32.55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch