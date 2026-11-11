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|Rentables DWS Group GmbH-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28.42 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DWS Group GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 351.865 DWS Group GmbH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie auf 68.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’962.00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 139.62 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 13.37 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie ging am 23.03.2018 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines DWS Group GmbH-Anteils bei 32.55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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