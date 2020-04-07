Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

07.04.2020
Dürr Outperform

Dürr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Bei einer von Bernstein organisierten Roadshow in Paris nach den Quartalszahlen habe sich das Management trotz der jüngsten Auftragsschwäche insgesamt positiv geäußert, schrieb Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die jüngste Kursentwicklung der Aktie sei eher den Marktunsicherheiten als der operativen Geschäftsentwicklung des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen geschuldet, die eine Verbesserung belege./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19.28 € 		Abst. Kursziel*:
97.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
96.89%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse