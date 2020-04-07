Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Bei einer von Bernstein organisierten Roadshow in Paris nach den Quartalszahlen habe sich das Management trotz der jüngsten Auftragsschwäche insgesamt positiv geäußert, schrieb Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die jüngste Kursentwicklung der Aktie sei eher den Marktunsicherheiten als der operativen Geschäftsentwicklung des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen geschuldet, die eine Verbesserung belege./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.28 €
|
Abst. Kursziel*:
97.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96.89%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
