19.12.2025 22:22:40
NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.287 Pkt - Dürr gesucht
DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend sehr ruhig verlaufen. Auffällig habe sich einzig Dürr gezeigt, der Titel wurde am Abend 3 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen kann wegen vorgezogener Zahlungen von Kunden und verschobener Zahlungsausgänge mit einem deutlich höheren freien Cashflow in diesem Jahr rechnen, wie der Maschinen- und Anlagenhersteller am Abend mitteilte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.287 24.288 unverändert
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)
Nachrichten zu Dürr AG
|
22:22
|NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.287 Pkt - Dürr gesucht (Dow Jones)
|
17:44
|EQS-Adhoc: Dürr AG hebt Prognose für Free Cashflow an (EQS Group)
|
17:44
|EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow (EQS Group)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09.12.25
|SDAX aktuell: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Dürr AG
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
