Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



