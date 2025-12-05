Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
18.80CHF
0.28CHF
1.51 %
13:55:24
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.12.2025 12:50:00
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.05 €
|
Abst. Kursziel*:
42.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.74%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Wie Experten die Dürr-Aktie im November einstuften (finanzen.net)
|
28.11.25
|EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
19.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)