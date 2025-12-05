Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

18.80
CHF
0.28
CHF
1.51 %
13:55:24
SWX
05.12.2025 12:50:00

Dürr Buy

Dürr
18.90 CHF 1.59%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Buy
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.05 € 		Abst. Kursziel*:
42.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.74%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

