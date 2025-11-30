HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Finanzvorstand Dietmar Heinrich habe eine gute Präsentation gegeben, schrieb Yasmin Steilen in einer Einschätzung vom Montag. Nach einer Reihe von Zukäufen, um die strategische Neuausrichtung weg von den Auto- und hin zu Industrie- und wachstumsstärkeren Märkten zu unterstützen, stünden nun deren Integration und die Hebung von Synergien sowie die Verbesserung der operativen Effizienz im Fokus. Mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts, der im laufenden Quartal abgeschlossen werden sollte, habe Dürr zudem die Konzernstruktur vereinfacht./gl/ag;