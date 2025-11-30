Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Buy

Dürr
17.84 CHF -0.98%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Finanzvorstand Dietmar Heinrich habe eine gute Präsentation gegeben, schrieb Yasmin Steilen in einer Einschätzung vom Montag. Nach einer Reihe von Zukäufen, um die strategische Neuausrichtung weg von den Auto- und hin zu Industrie- und wachstumsstärkeren Märkten zu unterstützen, stünden nun deren Integration und die Hebung von Synergien sowie die Verbesserung der operativen Effizienz im Fokus. Mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts, der im laufenden Quartal abgeschlossen werden sollte, habe Dürr zudem die Konzernstruktur vereinfacht./gl/ag;

Zusammenfassung: Dürr AG Buy
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.12 € 		Abst. Kursziel*:
109.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
108.33%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse