Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.12CHF
-8.88CHF
-29.60 %
07.04.2020
SWX
14.11.2025 11:00:44
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei im dritten Quartal zwar stark gewesen, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Resümee. Allerdings habe der Auftragseingang enttäuscht./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.70 €
|
Abst. Kursziel*:
26.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.39%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|11:00
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21.12
|-29.60%
