Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’802 0.1%  SPI 17’628 0.0%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’792 0.1%  Gold 4’231 0.8%  Bitcoin 81’994 1.2%  Dollar 0.7960 -0.3%  Öl 63.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
VW-Aktie wenig bewegt: Audi gibt Formel-1-Einstieg mit R26 Concept bekannt
Infineon-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank AG: Hold für Brenntag SE-Aktie
Edelmetall-Rally: Gold im Höhenflug Richtung Allzeithoch - Silber springt kräftig mit
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...

Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

21.12
CHF
-8.88
CHF
-29.60 %
07.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 11:20:11

Dürr Neutral

Dürr
19.79 CHF 7.11%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen habe beim bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, schrieb Sven Weier in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang aber habe enttäuscht./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Dürr AG Neutral
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21.30 € 		Abst. Kursziel*:
5.63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.65%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dürr AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?