NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hält in einer am Freitag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung des Anlagenbauers fest, der gute Fortschritte bei der Profitabilität mache. Er gibt aber zu, dass es wohl länger als gedacht dauern wird, bis sich seine Thesen ausspielen. Der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr erscheine zwar zu niedrig, für 2026 aber zu hoch./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20.45 €
|
Abst. Kursziel*:
85.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86.73%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Experten empfehlen Dürr-Aktie mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
31.10.25
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)