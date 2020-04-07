NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hält in einer am Freitag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung des Anlagenbauers fest, der gute Fortschritte bei der Profitabilität mache. Er gibt aber zu, dass es wohl länger als gedacht dauern wird, bis sich seine Thesen ausspielen. Der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr erscheine zwar zu niedrig, für 2026 aber zu hoch./tih/he;