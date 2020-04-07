Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

21.12
CHF
-8.88
CHF
-29.60 %
07.04.2020
SWX
14.11.2025 18:37:41

Dürr Outperform

Dürr
18.79 CHF -2.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hält in einer am Freitag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung des Anlagenbauers fest, der gute Fortschritte bei der Profitabilität mache. Er gibt aber zu, dass es wohl länger als gedacht dauern wird, bis sich seine Thesen ausspielen. Der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr erscheine zwar zu niedrig, für 2026 aber zu hoch./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20.45 € 		Abst. Kursziel*:
85.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86.73%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

