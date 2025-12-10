Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
19.60CHF
-0.26CHF
-1.31 %
13:16:36
SWX
10.12.2025 11:11:11
Dürr Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,5 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. An seiner Einschätzung des Anlagenbauers ändere sich nichts./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 09:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Neutral
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.15 €
|
Abst. Kursziel*:
6.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
20.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.17%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
28.11.25