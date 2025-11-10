Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.57CHF
1.36CHF
7.49 %
11:36:23
BRXC
10.11.2025 09:29:39
Diageo Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers sei eine erfreuliche Überraschung, schrieb James Edwardes Jones am Montag. In seiner frühen Rolle habe sich Lewis als Antreiber für den kulturellen Wandel erweisen./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
20.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo zündet am Montagvormittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08:32
|Diageo names former Tesco boss Dave Lewis as chief (Financial Times)
|
08.11.25
|Diageo battles investor disquiet on prolonged CEO search (Financial Times)
|
07.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19.58
|7.53%
