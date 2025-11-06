NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Obwohl das erste Geschäftsquartal in Ordnung gewesen sei, habe der Spirituosenkonzern den Ausblick gesenkt, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Hintergrund seien niedrigere Erwartungen an den Märkten in Nordamerika und China. Die von ihm erhoffte Ernennung eines neuen Konzernchefs habe es nicht gegeben./rob/tih/ag;