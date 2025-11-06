Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.44CHF
-0.47CHF
-2.47 %
09:40:23
BRXC
06.11.2025 08:37:57
Diageo Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Obwohl das erste Geschäftsquartal in Ordnung gewesen sei, habe der Spirituosenkonzern den Ausblick gesenkt, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Hintergrund seien niedrigere Erwartungen an den Märkten in Nordamerika und China. Die von ihm erhoffte Ernennung eines neuen Konzernchefs habe es nicht gegeben./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
22.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
17.49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
