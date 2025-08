NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Jahreszahlen von 2400 auf 2200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begründete die Zielsenkung am Dienstag vor allem mit leicht reduzierten Erwartungen an das mittel- bis langfristige Umsatzwachstum des Guinness-Herstellers./rob/la/edh;