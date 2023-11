NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2024 bedeuteten einen Korrekturbedarf am Marktkonsens im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, schrieb Analystin Celine Pannuti am Freitag in ihrer ersten Reaktion./ag/ajx;