Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
74.30 €
|
Abst. Kursziel*:
15.59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
74.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.02%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
10:02
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|16:30
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|96.88
|-3.41%
