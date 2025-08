NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 2580 auf 2460 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe wohl die Talsohle erreicht, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Nun müsse der Umsatz wieder anziehen./rob/la/bek;