NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2580 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenherstellers bewege sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das aus eigener Kraft erwirtschaftete Ergebnis liege leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/edh;