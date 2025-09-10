Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.09.2025 18:11:52

Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Auto- und Industriezulieferer unter dem Einfluss der jüngsten Halbjahreszahlen an. Er blickt nun gespannt auf den Kapitalmarkttag, der in Kürze stattfindet. Den Fokus erwartet er auf mittelfristigen Ambitionen in den Bereichen E-Mobilität und Bearings & Industrial Solutions (B&IS) sowie dem Geschäftspotenzial mit humanoiden Robotern./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Schaeffler AG

18:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
12.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
