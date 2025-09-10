NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Auto- und Industriezulieferer unter dem Einfluss der jüngsten Halbjahreszahlen an. Er blickt nun gespannt auf den Kapitalmarkttag, der in Kürze stattfindet. Den Fokus erwartet er auf mittelfristigen Ambitionen in den Bereichen E-Mobilität und Bearings & Industrial Solutions (B&IS) sowie dem Geschäftspotenzial mit humanoiden Robotern./rob/tih/mis;