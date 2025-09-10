Schaeffler Aktie 29778276 / DE000SHA0019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Auto- und Industriezulieferer unter dem Einfluss der jüngsten Halbjahreszahlen an. Er blickt nun gespannt auf den Kapitalmarkttag, der in Kürze stattfindet. Den Fokus erwartet er auf mittelfristigen Ambitionen in den Bereichen E-Mobilität und Bearings & Industrial Solutions (B&IS) sowie dem Geschäftspotenzial mit humanoiden Robotern./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
26.08.25
|Schaeffler-Aktie stärker: Schaeffler streicht in Schweinfurt 590 Stellen (AWP)
|
24.06.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.06.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
24.06.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.06.25
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.06.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.06.25
|EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, Kauf (EQS Group)
|
20.06.25
|EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, buy (EQS Group)
Analysen zu Schaeffler AG
|18:11
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|18:11
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|18:11
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|16:30
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|16:30
|
Bernstein Research
Kering Market-Perform
|16:30
|
RBC Capital Markets
Inditex Sector Perform
|16:30
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|16:30
|
Bernstein Research
Henkel vz. Market-Perform
|16:29
|
DZ BANK
Apple Halten
|16:29
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform