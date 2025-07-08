Diageo 20.92 CHF -0.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem vorgelegten Quartalsbericht ihr Bewertungsmodell für den Spirituosenhersteller. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr bis Mitte 2026 hob sie um drei Prozent an./rob/ck/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.