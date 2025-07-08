|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 09:15:51
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem vorgelegten Quartalsbericht ihr Bewertungsmodell für den Spirituosenhersteller. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr bis Mitte 2026 hob sie um drei Prozent an./rob/ck/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.87 £
|
Abst. Kursziel*:
25.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.51%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
