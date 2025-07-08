Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

20.92
CHF
-0.01
CHF
-0.05 %
08.07.2025
BRXC
07.08.2025 09:15:51

Diageo Neutral

Diageo
20.92 CHF -0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem vorgelegten Quartalsbericht ihr Bewertungsmodell für den Spirituosenhersteller. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr bis Mitte 2026 hob sie um drei Prozent an./rob/ck/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.87 £ 		Abst. Kursziel*:
25.82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.92 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25.51%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

06.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Diageo Outperform Bernstein Research
06.08.25 Diageo Buy UBS AG
05.08.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
