Inditex
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Sector Perform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42.95 € 		Abst. Kursziel*:
7.10%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
45.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.10%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:30 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
16:29 Inditex Kaufen DZ BANK
13:49 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:17 Inditex Hold Deutsche Bank AG
13:16 Inditex Neutral UBS AG
