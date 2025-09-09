Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
09.09.2025 22:17:26
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
Der SAP-Konkurrent Oracle hat am Dienstag nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt.
Der Umsatz des SAP-Rivalen lag im abgelaufenen Quartal bei 14,93 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlt Oracle die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 15,04 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch 13,31 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die Oracle-Aktie notiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 15,57 Prozent im Plus bei 279,17 US-Dollar. Ursache dürfte der Ausblick des Softwareriesen sein: Für das Geschäftsjahr 2026 sieht Oracle ein ein Wachstum der Cloud-Infrastructure-Erlöse um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar voraus.
Redaktion finanzen.ch
