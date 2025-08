ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Analyst Sanjeet Aujla sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer verbesserten Ergebnistransparenz in einem wachstumsschwachen Umfeld. Die Umsatz- und Gewinnaussichten für das Geschäftsjahr 2025/26 des Spirituosenherstellers hätten zudem die Erwartungen übertroffen. Das Ausmaß der Kosteneinsparungs- und Margenziele sei obendrein größer als erwartet./rob/ck/mis;