Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’862 0.1%  SPI 16’580 0.1%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’126 -0.3%  Euro 0.9415 0.1%  EStoxx50 5’335 0.1%  Gold 3’400 0.1%  Bitcoin 94’375 -0.3%  Dollar 0.8083 0.2%  Öl 66.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Saisonale ETF-Strategien: Was dahinter steckt
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Rekordgewinn im zweiten Quartal
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
BTC, ETH & Co. ziehen an: Trump will Bitcoin und Co. in US-Altersvorsorge integrieren
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

20.92
CHF
-0.01
CHF
-0.05 %
08.07.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 09:11:51

Diageo Neutral

Diageo
20.92 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20.46 £ 		Abst. Kursziel*:
-2.23%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
20.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.62%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?