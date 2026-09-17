Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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17.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tritt am Nachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Diageo hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Diageo-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 16,24 GBP.
Bei der Diageo-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 16,24 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'785 Punkten steht. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 16,44 GBP zu. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 16,08 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,40 GBP. Zuletzt wechselten via London 743'264 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 16,80 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 USD aus.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,67 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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