Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 16,12 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'718 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 16,12 GBP. Bei 16,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 398'619 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 15,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 16,19 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,550 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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