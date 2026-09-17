Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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17.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo steigt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 16,36 GBP.
Das Papier von Diageo konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 16,36 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'765 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,42 GBP. Bei 16,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 129'355 Stück.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 16,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 21,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,370 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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