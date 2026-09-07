Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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07.09.2026 09:28:16
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer
Der FTSE 100 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.18 Prozent tiefer bei 10’811.30 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.223 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent tiefer bei 10’830.97 Punkten, nach 10’831.09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’795.87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’830.99 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 10’901.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 10’368.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 9’208.21 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.64 Prozent. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Admiral Group (+ 1.68 Prozent auf 38.80 GBP), Marks Spencer (+ 1.13 Prozent auf 3.92 GBP), Babcock International (+ 0.98 Prozent auf 10.01 GBP), BP (+ 0.91 Prozent auf 5.45 GBP) und Diploma (+ 0.77 Prozent auf 71.75 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-2.19 Prozent auf 30.77 GBP), Smith Nephew (-1.97 Prozent auf 10.43 GBP), Haleon (-1.93 Prozent auf 3.46 GBP), Diageo (-1.89 Prozent auf 16.26 GBP) und Endeavour Mining (-1.57 Prozent auf 46.49 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’081’700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 315.858 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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