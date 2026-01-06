Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.38
CHF
0.18
CHF
1.06 %
09:26:52
BRXC
06.01.2026 08:32:15

Diageo Outperform

Diageo
17.38 CHF 1.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2000 Pence belassen. Wenn der Spirituosenkonzern wieder zu alter Stärke zurückfinden wolle, müsse er sein Mainstream-Geschäft wiederbeleben und akzeptieren, dass das Luxusportfolio zwar ein wichtiger, aber nur begrenzter Teil des Gesamtgeschäfts sei, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Anleger das gestiegene Vertrauen in Diageo und die verbesserte Vorhersehbarkeit der operativen Entwicklung honorieren werden./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16.46 £ 		Abst. Kursziel*:
21.54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
16.44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
21.69%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

