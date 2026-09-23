Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Im London-Handel kam die Diageo-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16,40 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,41 GBP. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 16,13 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,38 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 523'304 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 16,07 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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