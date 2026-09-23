Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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23.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 16,28 GBP abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 16,28 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 16,13 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,38 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'035'914 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 16,96 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 USD.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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