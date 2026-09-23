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Gold & Co. im Marktbericht 23.09.2026 20:43:14

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.285,44 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,61 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.355,48 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -3,86 Prozent auf 64,51 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 67,10 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -3,94 Prozent auf 1.753,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.825,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.296,00 US-Dollar am Vortag auf 1.268,00 US-Dollar nach unten (--2,16 Prozent).

Nach 99,25 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochabend um 4,13 Prozent auf 103,35 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 2,59 Prozent auf 92,86 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 90,52 US-Dollar wert.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,98 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,80 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:19 Uhr steigt der Haferpreis um 0,42 Prozent auf 4,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,15 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,72 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,32 Prozent.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,19 US-Dollar am Vortag auf 2,21 US-Dollar nach oben (+0,94Prozent).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -1,49 Prozent niedriger bei 5,29 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 5,37 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,26 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -1,87 Prozent auf 1,50 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,53 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,60 Prozent auf 13,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 13,26 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,30 Prozent auf 370,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 368,90 US-Dollar.

Nach 0,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochabend um -0,27 Prozent auf 0,67 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,91 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,92 Prozent auf 3,02 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,97 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Mageres Schwein Preis um 0,76 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,14 US-Dollar.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -2,43 Prozent auf 127,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 130,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 1,62 Prozent auf 16,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 16,02 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,19 Prozent auf 536,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 537,00 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 74,63 Euro am Vortag auf 73,05 Euro nach unten (--2,11 Prozent).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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