Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.285,44 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,61 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.355,48 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -3,86 Prozent auf 64,51 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 67,10 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -3,94 Prozent auf 1.753,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.825,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.296,00 US-Dollar am Vortag auf 1.268,00 US-Dollar nach unten (--2,16 Prozent).

Nach 99,25 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochabend um 4,13 Prozent auf 103,35 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 2,59 Prozent auf 92,86 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 90,52 US-Dollar wert.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,98 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,80 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:19 Uhr steigt der Haferpreis um 0,42 Prozent auf 4,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,15 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,72 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,32 Prozent.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,19 US-Dollar am Vortag auf 2,21 US-Dollar nach oben (+0,94Prozent).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -1,49 Prozent niedriger bei 5,29 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 5,37 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,26 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -1,87 Prozent auf 1,50 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,53 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,60 Prozent auf 13,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 13,26 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,30 Prozent auf 370,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 368,90 US-Dollar.

Nach 0,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochabend um -0,27 Prozent auf 0,67 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,91 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,92 Prozent auf 3,02 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,97 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Mageres Schwein Preis um 0,76 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,14 US-Dollar.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -2,43 Prozent auf 127,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 130,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 1,62 Prozent auf 16,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 16,02 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,19 Prozent auf 536,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 537,00 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 74,63 Euro am Vortag auf 73,05 Euro nach unten (--2,11 Prozent).

Redaktion finanzen.ch