Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. In den kommenden zwölf Monaten könnte die Bewertung der Summe aller Teile (SOTP) des Spirituosenherstellers zunehmend interessant werden, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Denn das Management der Briten könnte versuchen, ihn stärker herauszukristallisieren. Den Wert der Marke Guinness taxiert Aulja beispielsweise auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Die Mitte seiner SOTP-Spanne für Diageo liege bei 2380 Pence je Aktie./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|18.24
|-0.84%
