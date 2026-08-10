Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Bonner hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei etwas aufgestockt, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Überzeugung des Managements, dass die T-Aktie unterbewertet sei, hätten sie durch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm untermauert. Er erinnerte jedoch an weiter bestehende Unsicherheiten bezüglich der Neuordnungspläne für die Konzernstruktur.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:57 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.3 Prozent auf 28.67 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 22.08 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 788’741 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 7.0 Prozent. Am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT



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