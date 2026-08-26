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26.08.2026 09:43:39

Deutsche Euroshop Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 19,80 auf 20,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Investor habe sich im zweiten Quartal robust entwickelt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Er geht nun davon aus, dass die Jahresziele übertroffen werden./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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