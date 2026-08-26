Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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26.08.2026 09:43:39
Deutsche Euroshop Hold
Deutsche Euroshop
17.15 CHF 0.36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 19,80 auf 20,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Investor habe sich im zweiten Quartal robust entwickelt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Er geht nun davon aus, dass die Jahresziele übertroffen werden./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.22 €
|
Abst. Kursziel*:
10.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.26%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse