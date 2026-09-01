Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’228 -0.4%  SPI 20’019 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’976 -1.1%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’368 -0.8%  Gold 4’375 -1.7%  Bitcoin 63’059 -0.7%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 92.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen
Aktien von SK hynix und Samsung höher: Südkoreas Exporte dank Chip-Boom kräftig gestiegen
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Suche...
Plus500 Depot

Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Performance 01.09.2026 09:28:18

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart leichter

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Hypoport
79.86 CHF -3.14%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.13 Prozent tiefer bei 18’910.33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95.582 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.006 Prozent auf 18’934.34 Punkte an der Kurstafel, nach 18’935.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’934.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’910.33 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX auf 18’302.79 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’958.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der SDAX mit 16’892.61 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 3.55 Prozent auf 26.25 EUR), pbb (+ 2.30 Prozent auf 3.47 EUR), MBB SE (+ 2.26 Prozent auf 190.20 EUR), Shelly (+ 2.10 Prozent auf 63.20 EUR) und Drägerwerk (+ 1.96 Prozent auf 114.60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-3.62 Prozent auf 194.20 EUR), Deutsche Euroshop (-3.21 Prozent auf 18.12 EUR), Vincorion (-2.17 Prozent auf 19.16 EUR), Hypoport SE (-1.99 Prozent auf 86.10 EUR) und Grand City Properties (-1.83 Prozent auf 9.12 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 136’236 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.070 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hypoport SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten