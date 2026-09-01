Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart leichter

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.13 Prozent tiefer bei 18’910.33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95.582 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.006 Prozent auf 18’934.34 Punkte an der Kurstafel, nach 18’935.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’934.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’910.33 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX auf 18’302.79 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’958.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der SDAX mit 16’892.61 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 3.55 Prozent auf 26.25 EUR), pbb (+ 2.30 Prozent auf 3.47 EUR), MBB SE (+ 2.26 Prozent auf 190.20 EUR), Shelly (+ 2.10 Prozent auf 63.20 EUR) und Drägerwerk (+ 1.96 Prozent auf 114.60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-3.62 Prozent auf 194.20 EUR), Deutsche Euroshop (-3.21 Prozent auf 18.12 EUR), Vincorion (-2.17 Prozent auf 19.16 EUR), Hypoport SE (-1.99 Prozent auf 86.10 EUR) und Grand City Properties (-1.83 Prozent auf 9.12 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 136’236 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.070 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch