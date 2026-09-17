Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

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Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 2,06 Prozent auf 4.351,24 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.263,50 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (62,97 US-Dollar) geht es um 3,78 Prozent auf 65,35 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,03 Prozent auf 1.780,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.781,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:38 Uhr ab. Es geht -1,23 Prozent auf 1.289,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.305,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,83 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,55 Prozent auf 101,87 US-Dollar, nach 102,43 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,78 US-Dollar nach unten (--2,52 Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 4,10 Prozent auf 4,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,79 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,96 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -1,29 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,18 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -0,61 Prozent niedriger bei 5,31 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 5,34 US-Dollar.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,38 US-Dollar am Vortag auf 3,35 US-Dollar nach unten (--1,04 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -3,65 Prozent auf 1,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,45 US-Dollar an der Tafel.

Nach 13,21 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend um -0,08 Prozent auf 13,20 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,08 Prozent auf 368,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 360,90 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,95 Prozent auf 0,69 US-Dollar, nach 0,69 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -3,06 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,10 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,89 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,25 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,12 Prozent auf 16,15 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 16,13 US-Dollar wert.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 138,69 US-Dollar am Vortag auf 134,99 US-Dollar nach unten (--2,67 Prozent).

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 15,84 US-Dollar am Vortag auf 15,78 US-Dollar nach unten (--0,41 Prozent).

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,63 Prozent auf 550,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 553,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF südwärts. Der Erdgaspreis - TTF sinkt -1,77 Prozent auf 76,94 Euro, nach 78,33 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.ch