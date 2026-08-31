Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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31.08.2026 18:00:38
Deutsche Euroshop-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Euroshop-Aktie in den Fokus genommen.
Im August 2026 haben 2 Experten die Deutsche Euroshop-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Deutsche Euroshop ein Kursziel von 21,10 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,38 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 18,72 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|20,20 EUR
|7,91
|26.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 EUR
|17,52
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
|EQS-PVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
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|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
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|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
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|Deutsche Euroshop Add
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|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
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