Deutsche Euroshop-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im August 2026 haben 2 Experten die Deutsche Euroshop-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Deutsche Euroshop ein Kursziel von 21,10 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,38 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 18,72 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 20,20 EUR 7,91 26.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 EUR 17,52 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch