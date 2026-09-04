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SDAX-Entwicklung 04.09.2026 09:28:15

SDAX-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im SDAX

SDAX-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im SDAX

SDAX-Handel am Morgen.

JOST Werke
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Am Freitag springt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.45 Prozent auf 18’680.42 Punkte an. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93.235 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.394 Prozent auf 18’670.35 Punkte an der Kurstafel, nach 18’597.03 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18’668.12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’696.88 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1.48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’639.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’759.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’461.95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.63 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Ottobock (+ 3.89 Prozent auf 61.40 EUR), secunet Security Networks (+ 3.21 Prozent auf 180.20 EUR), PVA TePla (+ 2.90 Prozent auf 30.48 EUR), OHB SE (+ 2.60 Prozent auf 189.40 EUR) und JOST Werke (+ 2.11 Prozent auf 63.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Euroshop (-0.99 Prozent auf 17.92 EUR), Grand City Properties (-0.75 Prozent auf 9.22 EUR), PNE (-0.56 Prozent auf 7.08 EUR), Einhell Germany vz (-0.55 Prozent auf 72.60 EUR) und KWS SAAT SE (-0.52 Prozent auf 76.60 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 27’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.123 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.19 zu Buche schlagen. Mit 8.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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