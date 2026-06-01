Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 20,90 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsaufwendungen bedeuteten Gegenwind für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Freitag vorliegenden Überarbeitung des Bewertungsmodells nach den jüngsten Quartalszahlen. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2028./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
19.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.18%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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